Gaziantep'te "Türkiye Güven Huzur" uygulaması yapıldı
Gaziantep'te "Türkiye Güven Huzur" uygulaması kapsamında denetimler gerçekleştirildi.
22.05.2020 14:17 | Son Güncelleme: 22.05.2020 14:17
Gaziantep'te "Türkiye Güven Huzur" uygulaması kapsamında denetimler gerçekleştirildi.
İl genelinde 798 personelle gerçekleştirilen denetimlerde, 828 iş yeri kontrol edildi, 15'ine idari yaptırım uygulandı.
Ekipler, 20 yaş altı 163, 65 yaş üstü 67 ve sosyal mesafe kuralına uymayan 45 kişinin kontrollerini yaptı, 100 kişiye ceza yazdı.
Ayrıca 58'i toplu taşıma, 25'i ticari araç olmak üzere toplam 348 aracın kontrol edildiği denetimlerde 15 araca cezai işlem yapıldı.
Kaynak: AA