Gaziantep'te Türk Polis Teşkilatının 175. Yılı kutlandı
Gaziantep'te Türk Polis Teşkilatının 175. kuruluş yıldönümü dolayısıyla tören düzenlendi.
10.04.2020 13:51 | Son Güncelleme: 10.04.2020 13:51
Gaziantep'te Türk Polis Teşkilatının 175. kuruluş yıldönümü dolayısıyla tören düzenlendi.
Tören, korona virüs tedbirleri kapsamında az sayıda personelin katılımıyla 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda gerçekleştirildi. Törende, İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Törene katılanların sosyal mesafe kuralına uyduğu görüldü. Saygı duruşunda ve İstiklal Marşı'nın ardından Emniyet Müdürü Zeybek, tebrikleri kabul etti. - GAZİANTEP
Kaynak: İHA