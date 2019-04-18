Gaziantep'te "Turizm Zenginliklerimizde Çevre Duyarlılığı" Söyleşisi

Gaziantep Büyükşehir Belediyesince 43'üncü Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında, "Turizm Zenginliklerimizde Çevre Duyarlılığı" adlı söyleşi düzenlendi. Söyleşiye, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, çevre dedektifi lakaplı çevreci-televizyon sunucusu Güven İslamoğlu katıldı.

Çevrenin temiz tutulmasının yanı sıra tükenebilir enerji kaynaklarının israf edilmemesi konusunda konuşan Başkan Fatma Şahin, Büyükşehir Belediyesi olarak bu alanda özveri ile çalıştıklarını dile getirerek, sıfır atık konusunda büyük bir yol kat edildiğini belirtti. Gaziantep'in tarihi ve doğal güzelliklerinin temiz tutulması ve çevre duyarlılığının önemini aktaran İslamoğlu ise, herkesin sağlıklı ve dengeli bir doğal çevrede yaşama hakkına sahip olduğunu, "Dedem gördü, ben gördüm, çocuklarım da görsün" sloganıyla doğanın sürdürülebilirliğini vurguladı. Söyleşiye katılanlara kısa videolarla sunumlar yapıldı. Çevre duyarlılığı üzerine Türkiye'den ve dünyadan örnekler gösterildi, su kaynakları, biyolojik çeşitlilik, ekosistem ile çevreye bırakılan atıkların canlı hayatını olumsuz yöndeki etkilerinden bahsedildi.

Temiz bir gelecek için kollar sıvandı

Büyükşehir Belediyesi tarafından Turizm Haftası etkinlikleri çerçevesinde, Dünya'nın en eski yerleşim yerlerinden biri olan Dülük Antik Kenti içinde bulunan Şarklı Mağara ve Mithras Tapınağının önünde eğitim gören öğrencilerle, turistik alanlarda çevre bilinci oluşturmak amacıyla çevre temizliği yapıldı. Etkinliğe, Gaziantep Valisi Davut Gül ve Güven İslamoğlu katıldı.

Vali Gül, "Çevre konusundaki hassasiyetin ve bilincin artırılması ve çevreye duyarlı bir nesil yetiştirilebilmesi için ortak hareket etmeli, dünyanın bize miras değil çocuklarımız adına sahip çıkmamız gereken bir emanet olduğunu unutmamalıyız. Hayatımıza devam ederken daha yaşanabilir bir dünya için önce çevreyi kirletmeme bilincini yerleştirmeliyiz. Bugün gerçekleştirdiğimiz bu etkinlik vesilesi ile vatandaşlarımıza çağrıda bulunarak onları çevreye daha duyarlı olmaya davet ediyorum" dedi.

Çocuklarla birlikte çöp toplama işlemine katılan Gül, Dülük'te bulunan Anadolu'daki en büyük Mithras Tapınağında da incelemelerde bulunarak yetkilerden bilgi aldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA