Gaziantep'te Turizm Toplantısı

Gaziantep Valisi Davut Gül, turizmde bölgeyi bir bütün olarak değerlendireceklerini belirtti.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Valilik, belediye ve turizm sektörünün temsilcileri, kent turizminin canlandırılması amacıyla bir araya geldi.

Gül, toplantıda yaptığı konuşmada, turizmin çeşitlenmesi gerekliliğini belirterek, şunları söyledi:

"Bölgeyi bir bütün olarak değerlendirip, o kapsamda turizmin satışını yapmayı düşünüyoruz. Turizmin çeşitlenmesi önemli. Gastronominin yanında diğer değerlerimizi de canlandırmamız lazım. Antep savunmasının 100. yılına yaklaşıyoruz. Bunu tıpkı Çanakkale gibi 'değerler turizmine' almamız gerekiyor. İnsanların ziyaret etmesini sağlayacak potansiyelimiz var. Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan ve çok yakında hizmete girecek olan Panorama Müzesi olağanüstü bir müze. Dolayısıyla bunu yüzüncü yılla beraber hazırlamakta fayda var."

Turizmdeki koordinasyon ve sürdürülebilirliğin sağlanması için herkese görevler düştüğünü aktaran Gül, kısa, orta ve uzun vadede planlamaya ihtiyaçları olduğunu kaydetti.

Gül, Gaziantep'in Yesemek, Zeugma, Rumkale gibi önemli turizm merkezlerine sahip olduğunu hatırlatarak, şunları aktardı:

"Gaziantep'e gelen bir turistin ilimizde bir gün daha fazla kalmasını nasıl sağlarız, bunların çalışmasını yapmamız gerekiyor. Nehir turizmi önemli, Zeugma, Rumkale, Atatürk Barajı, Halfeti gibi alanları konuşmamız, değerlendirmemiz lazım. Bu şehre hızlı tren gelecek ve geldiği zaman perakende sektöründe hareketlilik olacak. Çünkü bizdeki ürünler, markalı ürünler kalitesinde ve fiyatları çok ucuz. İnsanlar günübirlik alışveriş yapmaya gelecekler. Bunu şimdiden gündeme almamız lazım. Yine spor ve sağlık turizmi de son derece önem taşıyor. Şehir Hastanesi yapılıyor. Sağlık turizminde sadece yurt içinden değil yurt dışından da insanlar gelecekler. Aynı şekilde turizm için spor organizasyonları da önem taşıyor. Tüm bunların belirli bir organizasyon ve takvim içerisinde planlamamız ve harekete geçmemiz gerekiyor."

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise kurumsallaşma ve modelleme üzerinde durularak, en hızlı şekilde harekete geçilmesi gerektiğini dile getirdi.

Kaynak: AA