Gaziantep'te Turistlerin Uğrak Mekanı Tahmis Kahvesi

Gaziantep'te 400 yıllık geçmişe sahip tarihi Tahmis Kahvesi Gaziantep'e gelen turistlerin uğrak mekanı oluyor.

Türkiye'nin en eski kahvehanelerinden biri olan Tahmis Kahvesi, hem modernliği hem de nostaljiyi bir arada tutuyor. Gaziantep'te eski buğday arsasının kuzeyinde yer alan ve Mevlevihane'ye gelir amaçlı yaptırılan dükkanlardan yalnızca biri olan kahve şimdilerde modern görünümü ve Gaziantep'e özgü lezzetleri ile yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oluyor.

Ayrıca, tarihi kahvehanede, 'ikindi sazı' geleneğide dikkat çekiyor. Müzisyenlerin masaları tek tek dolaşarak Gaziantep'e özgü türküleri seslendirdiği kahvehanede, 150 yıllık gelenek yaşatılmaya çalışılıyor.

"Kıraathane edebiyat toplantılarının yapıldığı yerdir"

Tarihi Tahmis Kahvesi işletmecisi Selim Bağcı, kıraathanelerin sadece kağıt oynan yer değil kitap okumalarının ve edebiyat toplantılarının yapıldığı yerler de olduğunu söyledi.

Bağcı," Kahvemiz 1635 yılında kurulmuştur. 2009 yılında bir restorasyona girmiştir ve 2011 yılında restorasyon biterek şu anda Gaziantep'in geleneklerini yaşatıyor. Bizim kahvemiz menengiç kahvesi ile meşhurdur. Menengiç fıstığın aşılanmamış halidir. Bu kahve tamamen doğal ve faydalıdır. Mekan olarak çok eski bir yer olduğu için Gaziantep'e gelen insanların uğrak yeri oldu. Yine aynı zamanda burası turların ve gelen misafirlerin ortak yeri oldu.

Bir de ikindi sazı dediğimiz 150 yıllık geleneksel bir müzikalimiz var. Daha önce erkeklerin bu kahvehanede akşam için hazırlıkları olurmuş. Biz o geleneği devam ettiriyoruz. ve artık ailelerin de gelebileceği bir ortam oluşturduk. Kıraathane denildiğinde sadece kağıt oynana bir yer değil, kitap okumalarının, edebiyat toplantılarının yapıldığı yerdir" dedi.

Mahalle esnafı memnun

Tahmis Kahvesi çevresinde bulunan esnaflar ise, Gaziantep'e gelen turistlerin kahveyi ziyaretlerinden dolayı satışlarından memnun olduklarını söylediler.

Mahalle esnafları, "Bu bölge Gaziantep'in en güzel yerlerinden birisidir. Baharat, çerez aklınıza ne gelirse burada bulunur. Tahmis Kahvesi bizim can damarımız. Burayı güzelleştiren Gaziantep'e renk katan bu kahve oldu. Turistler turaya gelince biz de istifade ediyoruz. Gaziantep'e ne kadar turist gelirse Tahmis Kahvesini görmeye gelirler. Bu kahve sayesinde buradaki esnaflar olarak satışlarımız artıyor" diye konuştular.

Öte yandan işletmeci Selim Bağcı, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in başlattığı 'Uzaklarda Arama' ve 'Şimdi Gaziantep'e gelme zamanı' projelerinden dolayı Şahin'e teşekkür etti. - GAZİANTEP