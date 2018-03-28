Gaziantep'te Tüp Bebek Merkezi Açıldı

Eyyüp BURUN- Mustafa KANLI-GAZİANTEP-DHA) GAZİANTEP Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Ticaret Odası ve Organize Sanayi Bölgesi işbirliğiyle Cengiz Gökçek Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde 'Tüp Bebek Merkezi' açıldı.

Hastane binasında tahsis edilen alanda hizmet verecek merkezin açılışına; Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, İl Sağlık Müdürü Abdülkadir Turgut, Ticaret Odası Başkanı Beyhan Hıdıroğlu, Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Deniz Köken hastane çalışanları ve vatandaşlar katıldı. Gaziantep'te kamuda ilk üremeye yardımcı tedavi merkezi ve Türkiye'de 2'nci basamak hastanede kurulan ilk Tüp Bebek Merkezi olan tesis 800 metrekare alanda, 2 ameliyathane, 2 laboratuvar ve 3 poliklinikten oluşuyor.

Merkezin açılış töreninde konuşan Fatma Şahin, merkezin tüm bölgeye hitap edeceğini ifade ederek şunları dedi:

"Sadece şehrimiz için değil, doğudan ve güneydoğudan vatandaşlarımızın batıya gitmeleri lazım. Biz sigortayız, biz barajız, biz çareyiz, biz ilacız. İşte bu yüzden bu gördüğünüz laboratuvar ile beraber bunu başarmış olduk. 2000 aile bunu dört gözle bekliyor. Daha ilk aşamada bize gelenler. Birde bölgenin ihtiyacını düşündüğünüz zaman ne kadar önemli bir işe imza attığımızı görüyoruz. Allah daha güzel işler yapmayı nasip etsin."

Vali Yerliyaka ise açılan merkezin kentteki 2,5 milyon kişiye hizmet edeceğini ifade ederek, "Biz burada şunu sağladık, maddi durumu çok iyi olan ve çocuk sahibi olmak için özel kliniklere giden kardeşlerimizle aynı fırsatı maddi durumu iyi olmayan vatandaşlarımıza sunmuş olduk. Biz insanlarımızın ekonomik durumuna bakmaksızın hepsinin huzurlu, mutlu ve geleceğe güvenle bakmasını istiyoruz. Bunu da biz Allah rızası için yapıyoruz. Dolayısıyla sadece 2,5 milyonluk Gazi şehrimizin değil aynı zamanda komşu şehirlerimizden de çocuk sahibi olamayan ve durumu iyi olamayan kardeşlerimizin Gaziantep'te ki kapısı burası olacak" diye konuştu.

Konuşmaların ardından merkezin açılışı yapıldı.