Gaziantep'te tüfekle vurulan kişinin ölümüne ilişkin 2 şüpheli tutuklandı
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Gaziantep'te tüfekle vurulan kişinin ölümüne ilişkin 2 şüpheli tutuklandı

Gaziantep'te pompalı tüfekle vurulan kişinin ölümüne ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

27.02.2020 18:44 | Son Güncelleme: 27.02.2020 18:44
Gaziantep'te tüfekle vurulan kişinin ölümüne ilişkin 2 şüpheli tutuklandı

'te pompalı tüfekle vurulan kişinin ölümüne ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri, önceki gün 'nde Yunus Emre Berk'in (22) tüfekle öldürülmesi olayına ilişkin 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si "kasten adam öldürmek" suçundan çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Diğer 2 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

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