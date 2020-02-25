Gaziantep'te tüfekle vurulan kişi öldü
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Gaziantep'te tüfekle vurulan kişi öldü

Gaziantep'te pompalı tüfekle vurulan kişi hayatını kaybetti.

25.02.2020 15:58 | Son Güncelleme: 25.02.2020 15:58
Gaziantep'te tüfekle vurulan kişi öldü

'te pompalı tüfekle vurulan kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, 'nde kimliği belirsiz kişi veya kişilerin tüfekli saldırısına uğrayan Yunus Emre Berk (22) ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Berk, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Berk'in cenazesi Adli Tıp Kurumuna yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Polis ekipleri şüpheli veya şüphelilerin bulunması için araştırmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA

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