Gaziantep'te tüfekle havaya rastgele ateş açan zanlı yakalandı - Haberler
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Gaziantep'te tüfekle havaya rastgele ateş açan zanlı yakalandı

Gaziantep'te tüfekle havaya rastgele ateş açan zanlı yakalandı
AA / Fırat Özdemir - Haberler | Güncel

Gaziantep'te uzun namlulu tüfekle havaya rastgele ateş açan şüpheli yakalandı.

ŞAHİNBEY, GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te uzun namlulu tüfekle havaya rastgele ateş açan şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri, Şahinbey ilçesindeki evden uzun namlulu silahla belirli aralıklarla havaya ateş açıldığı yönündeki bilgi doğrultusunda çalışma başlattı.

Araştırma ve incelemelerin ardından ekipler, tüfekle ateş açanın M.C. olduğunu tespit etti. Şüphelinin evindeki aramada uzun namlulu tüfek ve fişekler ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

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AA / Fırat Özdemir - Son Dakika Haberleri

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