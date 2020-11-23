Gaziantep'te TSE standartlarına uygun olmayan maskelerin satışı yasaklandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Gaziantep'te TSE standartlarına uygun olmayan maskelerin satışı yasaklandı

23.11.2020 12:39 | Son Güncelleme: 23.11.2020 12:42
Gaziantep'te TSE standartlarına uygun olmayan maskelerin satışı yasaklandı

Gaziantep Valiliği, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) standartlarına uygun olmayan maskelerin satışının yasaklandığını bildirdi.

Gaziantep Valiliği, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) standartlarına uygun olmayan maskelerin satışının yasaklandığını bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Davut Gül başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, bir dizi yeni tedbir aldı.

Bu kapsamda, kentteki kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli çalışanlarla 60 yaş ve üzeri kamu çalışanlarının bugünden itibaren 09.00-16.00 saatleri arasında esnek çalışma usulüne göre çalışabilmelerine karar verilirken, il genelinde satışı yapılan tüm cerrahi maskelerin TSE standartlarına uygun olması, TSE standartlarına uygun olmayan maskelerin satışına izin verilmemesi kararlaştırıldı.

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Başkanlığı ayrıca 5 Ekim tarihindeki "15 yaş ve altı çocukların semt pazar yerlerine girişinin yasaklanması" maddesindeki yaş sınırı 12 yaş ve altı olarak değiştirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Rıdvan Korkulutaş

İlgili Haberler

Denizli Kayak Merkezi, yol kalitesiyle dünya standartlarına kavuştu
Denizli Kayak Merkezi, yol kalitesiyle dünya standartlarına kavuştu
Vali Yerlikaya: 'Tarihi Vaniköy Cami'sini aslına uygun şekilde yeniden ihya edeceğiz'
Vali Yerlikaya: "Tarihi Vaniköy Cami'sini aslına uygun şekilde yeniden ihya edeceğiz"
Kayabağ'ın eski taş duvarları aslına uygun örülüyor
Kayabağ'ın eski taş duvarları aslına uygun örülüyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Süleyman Soylu Mustafa Şentop Alaattin Çakıcı Selahattin Demirtaş
Magazin Sibel Can Şafak Sezer İbrahim Tatlıses Mustafa Topaloğlu
Spor Cenk Tosun Şenol Güneş Ersun Yanal Caner Erkin Abdullah Avcı
Tüm Haberler Rusya Ak Parti Fahrettin Koca Spor Toto Süper Lig
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Gaziantep'te TSE standartlarına uygun olmayan maskelerin satışı yasaklandı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.11.2020 12:57:41. #1.14#
title