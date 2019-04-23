Gaziantep'te, 'Tropik Kelebek Bahçesi' Açıldı

GAZİANTEP Hayvanat Bahçesi'nde kurulan 'Tropik Kelebek Bahçesi', 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda açıldı.

Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nde düzenlenen açılışa; Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanı Celal Özsöyler ve ziyaretçiler katıldı. Filipinler'den getirilen ve 1,5 dönümde kurulu bahçede 50 türden 1500'e yakın kelebek yer alacak. Türkiye'nin ikinci kelebek bahçesini açtıklarını ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, "Dünya'nın dördüncü, Avrupa'nın üçüncü, Türkiye'nin ise en büyüğü olan Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nde Tropik Kelebek Bahçesi'ni açıyoruz. Konya'dan sonra ikinci kelebek bahçesini açıyoruz. İçinde kelebeklerin sevdiği bitki çeşitliliği var, Dünyadaki tüm kelebek çeşitleriyle birlikte çok güzel bir bahçeyi açıyoruz" dedi.

Kelebek bahçesiyle şehre önemli bir mekan kazandırıldığını ifade eden Gaziantep Valisi Davut Gül ise "Büyükşehir belediyemiz sadece insanı değil canlıları da merkeze alan anlayışını bir kez daha ortaya koydu. Açtığı kelebek bahçesiyle şehrimize önemli bir mekan kazandırdı, Gaziantep'te nereye baksanız çocukların, gençlerin ve kadınların vakit geçirecekleri mekanlar var" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve beraberindekiler 'Tropik Kelebek Bahçesi'nin açılışını yapıp, alanı dolaştı. - Gaziantep

Kaynak: DHA