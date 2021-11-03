GAZİANTEP - Tramvayın çarptığı yaşlı adam yaralandı
AA / Adsız Günebakan - Haberler | Güncel
Gaziantep'te tramvayın çarpmasıyla yaralanan kişi, tedavi altına alındı.
GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te tramvayın çarpmasıyla yaralanan kişi, tedavi altına alındı.
Alınan bilgiye göre, Güvenevler Mahallesi'nde 29014. Cadde'de tramvay Güvenevler Durağında 74 yaşındaki Şahin Kaplan'a çarptı.
Yaralanan yaşlı adam, 112 Acil Servis ekiplerince 25 Aralık Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaplan'ın durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.