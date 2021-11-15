Gaziantep'te tramvayın çarptığı kişi hastanedeki yaşam mücadelesini kaybetti
AA / Adsız Günebakan - Haberler | Güncel
Gaziantep'te 12 gün önce tramvayın çarpması sonucu yaralanan kişi, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
ŞEHİTKAMİL, GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te 12 gün önce tramvayın çarpması sonucu yaralanan kişi, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Merkez Şehitkamil ilçesi 29014. Cadde'deki Güvenevler Durağı'nda 3 Kasım'da tramvayın çarpması sonucu yaralanarak 25 Aralık Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 74 yaşındaki Şahin Kaplan, yaşam mücadelesini kaybetti.
Kaplan'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumundaki işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.