Gaziantep'te tramvayın çarptığı genç kız yaşam mücadelesini kaybetti
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Gaziantep'te tramvayın çarptığı genç kız yaşam mücadelesini kaybetti

Gaziantep'te tramvayın çarptığı genç kız yaşam mücadelesini kaybetti
Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Parlak - Haberler | Güncel

Gaziantep'te tramvayın çarpması sonucu ağır yaralanan 18 yaşındaki kız, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Gaziantep'te tramvayın çarpması sonucu ağır yaralanan 18 yaşındaki kız, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Akkent Mahallesi'nde 28 Temmuz'da tramvay yolundan karşıya geçmeye çalışırken tramvayın çarpması sonucu ağır yaralanan Deniz Yılmaz (18), tedavi gördüğü Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde 12 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Yılmaz'ın cenazesi Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Parlak

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