Gaziantep'te tramvayın çarptığı genç kız ağır yaralandı
Gaziantep'in merkez Şahinbey ilçesinde tramvayın çarptığı 18 yaşındaki genç ağır yaralandı.
Gaziantep'in merkez Şahinbey ilçesinde tramvayın çarptığı 18 yaşındaki genç ağır yaralandı.
İbn-i Sina Mahallesi Akkent durağı yakınında tramvay, rayların üzerinden yolun karşısına geçmeye çalışan Deniz Yılmaz'a (18) çarptı.
Kazada yaralanan Yılmaz, 112 Acil Servis ekiplerince Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.
Yılmaz'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Adsız Günebakan