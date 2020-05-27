Gaziantep'te tramvay raydan çıktı
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Gaziantep'te tramvay raydan çıktı

Gaziantep'te tramvay raydan çıktı -Faciadan şans eseri dönüldü Gaziantep'te tramvay raydan çıkarak direğe çarptı.

27.05.2020 11:55 | Son Güncelleme: 27.05.2020 11:59

Gaziantep'te tramvay raydan çıktı

-Faciadan şans eseri dönüldü

GAZİANTEP - Gaziantep'te tramvay raydan çıkarak direğe çarptı. Kazada şans eseri ölen yada yaralanan olmazken, tramvay seferlerinin durması vatandaşları mağdur etti.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Gaziulaş firmasına bünyesinde hizmet veren ve Gar istasyonundan, İbni Sina istasyonuna seyir eden yolcu tramvayı Gaziamuhtarpaşa bulvarında henüz bilinmeyen nedenden dolayı raydan çıktı. Elektrik güç direğine çarparak durabilen tramvayda yolcunun olmaması nedeniyle facianın önlendiği belirtilirken, şans eseri can kaybı yaralanan olmadı.

Vatandaş mağdur oldu

Kazanın ardından tramvay seferleri durdu. Sabah işe gelmek için tramvayı kullanan binlerce vatandaş ise mağdur oldu. Vatandaşlar çarşıya 3 durak kala teknik arıza var denilerek indirildi. İşe geç kalan vatandaşlar ise belediye otobüslerinin geç gelmesinden dolayı yürüyerek işyerine gitti.

Yetkililerden ise konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

Gaziantep'te tramvay raydan çıktı

Kaynak: İHA

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