Gaziantep'te traktörün çarptığı kadın hastanede yaşamını yitirdi
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde manevra yapan traktörün çarpması sonucu ağır yaralanan kadın, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
30.06.2020 16:29 | Son Güncelleme: 30.06.2020 17:24
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde manevra yapan traktörün çarpması sonucu ağır yaralanan kadın, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
İlçeye bağlı Karakaya Mahallesinde hasat yapılan soğan tarlasında H.K. (35) idaresindeki 31 HG 824 plakalı traktörün manevra yaptığı sırada çarpması sonucu ağır yaralanan Fatma Atar (66), tedavi gördüğü Gaziantep 25 Aralık Devlet Hastanesinde yaşamını yitirdi.
Atar'ın cenazesi İslahiye Mezarlığında toprağa verildi.
Kaynak: AA