Gaziantep'te traktörün çarptığı kadın ağır yaralandı
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde manevra yapan traktörün çarptığı kadın ağır yaralandı.
28.06.2020 20:11 | Son Güncelleme: 28.06.2020 20:46
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde manevra yapan traktörün çarptığı kadın ağır yaralandı.
Karakaya Mahallesi'nde, hasat yapılan soğan tarlasında H.K. (35) idaresindeki 31 HG 824 plakalı traktör, geriye doğru manevra yaptığı sırada F.A'ya (66) çarptı.
Ağır yaralanan yaşlı kadın, 112 sağlık ekiplerince önce İslahiye Devlet Hastanesi'ne durumunun ağır olması nedeniyle ardında da Gaziantep 25 Aralık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
F.A'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Kaynak: AA