Gaziantep'te traktör römorku devrildi: 3'ü çocuk 6 yaralı
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Gaziantep'te traktör römorku devrildi: 3'ü çocuk 6 yaralı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, traktör römorkunun devrilmesi sonucu 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı.

24.01.2020 14:38 | Son Güncelleme: 24.01.2020 14:38
Gaziantep'te traktör römorku devrildi: 3'ü çocuk 6 yaralı

'in İslahiye ilçesinde, traktör römorkunun devrilmesi sonucu 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı.


Y.P. idaresindeki 31 N 8434 plakalı traktörün römorku, Ağalarobası mevkisinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada, römorkta bulunan M.K. (18), C.B. (18), D.K. (15), M.B. (17), M.K. (14) ve A.K. (24) yaralandı.

Sağlık ekipleri ve çevredekiler tarafından İslahiye Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan M.K, ilk müdahalenin ardından il merkezine sevk edildi.

Diğer yaralıların ise tedavilerinin ardından taburcu edildikleri öğrenildi.

Kaynak: AA
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