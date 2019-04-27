Gaziantep'te Traktör Devrildi: 1 Yaralı
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü ağır yaralandı.
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, İslahiye ilçesine bağlı Tandır Mahallesi bağ yolunda seyreden ve plakası öğrenilemeyen Mehmet Derya'nın (75) kullandığı traktör, şarampole devrildi.
Kazada yaralanan Derya, vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen Jandarma ve itfaiye ekipleri yardımıyla traktörün altından çıkarıldı.
Yaralı, 112 Acil Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahale sonrası İslahiye Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Kaynak: AA