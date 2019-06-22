Gaziantep'te traktör devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

Gaziantep'in Nizip ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Recep Süngüç idaresindeki traktör Sekili Mahallesi'nde devrildi. Kazada sürücüyle yanında bulunan kızı Emine (35) ve torunu Medine Süngüç (13) yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Nizip Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Emine Süngüç, buradaki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Recep Süngüç ile torunu Medine'nin ise hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA