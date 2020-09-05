Gaziantep'te traktör devrildi: 1 ölü
Gaziantep'in Araban ilçesinde devrilen traktörün altında kalan Antep fıstığı üreticisi öldü.
05.09.2020 21:37 | Son Güncelleme: 05.09.2020 21:58
Gaziantep'in Araban ilçesinde devrilen traktörün altında kalan Antep fıstığı üreticisi öldü.
Alınan bilgiye göre, Hamza Sarıkaya'nın (67) kullandığı 33 PU 983 plakalı traktör, ilçeye bağlı kırsal Gökçepayam Mahallesi'nin Mazılık mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Traktörün altında kalan Sarıkaya, olay yerinde hayatını kaybetti.
Antep fıstığı bahçesinde hasattan dönen Sarıkaya'nın 8 çocuk babası olduğu belirtildi.
Sarıkaya'nın cesedi otopsi için Araban Devlet Hastanesine kaldırılırken İlçe Jandarma Komutanlığı kazayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: AA