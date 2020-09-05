Gaziantep'te traktör devrildi: 1 ölü
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Gaziantep'te traktör devrildi: 1 ölü

Gaziantep'in Araban ilçesinde devrilen traktörün altında kalan Antep fıstığı üreticisi öldü.

Gaziantep'te traktör devrildi: 1 ölü
05.09.2020 21:37 | Son Güncelleme: 05.09.2020 21:58

Gaziantep'in Araban ilçesinde devrilen traktörün altında kalan Antep fıstığı üreticisi öldü.

Alınan bilgiye göre, Hamza Sarıkaya'nın (67) kullandığı 33 PU 983 plakalı traktör, ilçeye bağlı kırsal Gökçepayam Mahallesi'nin Mazılık mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Traktörün altında kalan Sarıkaya, olay yerinde hayatını kaybetti.

Antep fıstığı bahçesinde hasattan dönen Sarıkaya'nın 8 çocuk babası olduğu belirtildi.

Sarıkaya'nın cesedi otopsi için Araban Devlet Hastanesine kaldırılırken İlçe Jandarma Komutanlığı kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Mansur Yavaş Abdülhamit Gül Sultan Alparslan Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Emrah Sibel Can Hülya Avşar Okan Bayülgen
Spor Jose Sosa Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Malcolm Thomas Enner Valencia
Daha Fazla Kaza Ankara Sakarya Otomobil
Şu an buradasınız: Gaziantep'te traktör devrildi: 1 ölü - Gaziantep
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.9.2020 21:58:03. #1.15#
title