Gaziantep'te traktör devrildi: 1 ölü
Gaziantep'in Araban ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.
26.05.2020 09:17 | Son Güncelleme: 26.05.2020 09:17
Gaziantep'in Araban ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, kırsal Fıstıklıdağ Mahallesi'nde çiftçilik yapan Ali Tatlı'nın kullandığı 27 ZE 372 plakalı traktör, eğitimli arazide kontrolden çıkarak devrildi.
Traktörün altında kalan Tatlı, yaşamını yitirdi.
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen jandarma ve 112 Acil Servis ekibinin incelemesinin ardından Tatlı'nın cenazesi, Araban Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA