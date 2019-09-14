Gaziantep'te traktör çocuklara çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

14.09.2019 10:17

Gaziantep'te traktörün çarpmasıyla 1 çocuk hayatını kaybederken 1 çocuk da yaralandı.



Olay, Nizip ilçesi Gökçeli Mahallesi'nde önceki gün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 13 yaşındaki Mehmet Y., evden izinsiz olarak aldığı 46 ZB 225 plakalı traktörle mahallede gezmeye başladı. Bu sırada traktörün direksiyon hakimiyetini kaybeden Mehmet Y., yol üzerindeki 7 yaşındaki Güven Ö. ve 10 yaşındaki Hamza Okan K.'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan iki çocuk yaralandı. Yaralılar, yakınları tarafından Nizip Devlet Hastanesine götürülerek tedavi altına alındı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Güven Öztürk, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kazada yaralanan Hamza Okan K.'nin ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA