Gaziantep'te trafolardan kablo çalarak enerji kesintisine neden oldukları iddiasıyla 10 şüpheli tutuklandı
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Gaziantep'te trafolardan kablo çalarak enerji kesintisine neden oldukları iddiasıyla 10 şüpheli tutuklandı

21.12.2020 22:25 | Son Güncelleme: 21.12.2020 22:30
Gaziantep'te trafolardan kablo çalarak enerji kesintisine neden oldukları iddiasıyla 10 şüpheli tutuklandı

Gaziantep'te trafolardan kablo çalarak elektrik kesintisine neden oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 14 zanlıdan 10'u tutuklandı.

Gaziantep'te trafolardan kablo çalarak elektrik kesintisine neden oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 14 zanlıdan 10'u tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kent genelinde ara ara yaşanan elektrik kesintilerinin kabloların çalınması nedeniyle meydana geldiği bilgisine ulaştı.

Trafolara girip kablo ve demir çalan zanlıları yakalamak için oluşturulan özel ekip, hırsızlığın olduğu bölgelerdeki 286 güvenlik kamerasının kayıtlarını inceledi.

Şüphelilerin kimliğini belirleyen ekipler, 14 adrese eş zamanlı düzenledikleri operasyonda 14 zanlıyı yakaladı. Operasyonda, 1 ruhsatsız tabanca ve çok sayıda mermi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 10'u tutuklandı, 4'üne adli kontrol tedbiri uygulandı.

Polis ekipleri, kentteki 25 farklı trafo hırsızlığı olayının ardından elektrik dağıtım şirketine 1 milyon 500 bin lira maddi zarar verildiğini tespit etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fırat Özdemir

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