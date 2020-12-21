Gaziantep'te trafolardan kablo çalarak enerji kesintisine neden oldukları iddiasıyla 14 şüpheli yakalandı
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Gaziantep'te trafolardan kablo çalarak enerji kesintisine neden oldukları iddiasıyla 14 şüpheli yakalandı

21.12.2020 11:39 | Son Güncelleme: 21.12.2020 11:45
Gaziantep'te trafolardan kablo çalarak enerji kesintisine neden oldukları iddiasıyla 14 şüpheli yakalandı

Gaziantep'te trafolardan kablo çalarak elektrik kesintisine neden oldukları iddia edilen 14 zanlı gözaltına alındı.

Gaziantep'te trafolardan kablo çalarak elektrik kesintisine neden oldukları iddia edilen 14 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kent genelinde ara ara yaşanan elektrik kesintilerinin kabloların çalınması nedeniyle meydana geldiği bilgisine ulaştı.

Trafolara girip kablo ve demir çalan zanlıları yakalamak için oluşturulan özel ekip, hırsızlığın olduğu bölgelerdeki 286 güvenlik kamerasının kayıtlarını inceledi.

Şüphelilerin kimliğini belirleyen ekipler, 14 adrese eş zamanlı düzenledikleri operasyonda 14 zanlıyı yakaladı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 14 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Parlak

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