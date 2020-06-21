Gaziantep'te trafik ve asayiş uygulaması Gaziantep'te polis ekipleri trafik ve asayiş uygulaması gerçekleştirdi.

Gaziantep'te polis ekipleri trafik ve asayiş uygulaması gerçekleştirdi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin kent merkezi ile şehirler arası kara yollarında yaptığı denetimlerde 3 bin 965 araç kontrol edildi, trafik ve vatandaşların can güvenliğini tehlikeye atan 372 sürücü hakkında yasal işlem başlatıldı.

Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri ise kentteki 7 internet kafe, 3 playstation salonu, 4 park ve 15 büfe, market ile tekel bayisinde yaptığı denetimlerde 44 kişinin kimlik sorgusu yapıldı.

Şube ekipleri, kent genelinde insan ve araç yoğunluğunun bulunduğu alanlarda da denetimlerini sürdürdü.

Denetimde dilenen 7 çocuk hakkında aileleri olmaksızın sokağa çıkmaları nedeniyle yasal işlem başlatıldı.

Kaynak: AA