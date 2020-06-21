Gaziantep'te trafik ve asayiş uygulaması
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Gaziantep'te trafik ve asayiş uygulaması

Gaziantep'te polis ekipleri trafik ve asayiş uygulaması gerçekleştirdi.

Gaziantep'te trafik ve asayiş uygulaması
21.06.2020 12:03 | Son Güncelleme: 21.06.2020 12:16

Gaziantep'te polis ekipleri trafik ve asayiş uygulaması gerçekleştirdi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin kent merkezi ile şehirler arası kara yollarında yaptığı denetimlerde 3 bin 965 araç kontrol edildi, trafik ve vatandaşların can güvenliğini tehlikeye atan 372 sürücü hakkında yasal işlem başlatıldı.

Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri ise kentteki 7 internet kafe, 3 playstation salonu, 4 park ve 15 büfe, market ile tekel bayisinde yaptığı denetimlerde 44 kişinin kimlik sorgusu yapıldı.

Şube ekipleri, kent genelinde insan ve araç yoğunluğunun bulunduğu alanlarda da denetimlerini sürdürdü.

Denetimde dilenen 7 çocuk hakkında aileleri olmaksızın sokağa çıkmaları nedeniyle yasal işlem başlatıldı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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