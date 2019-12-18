Gaziantep'te trafik uygulamaları

18.12.2019 11:55 | Son Güncelleme: 18.12.2019 12:00

Gaziantep'te yapılan trafik uygulamalarında 4 bin 306 araç kontrol edilirken toplam 868 sürücü, yaya ve araca işlem yapıldı. Toplamda ise 119 araç trafikten men edilirken ve 6 sürücü belgesine de el konuldu.



Gaziantep'te trafik denetlemeleri aralıksız devam ediyor. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve Bölge Trafik İstasyon Amirlikleri sorumluluk güzergahlarında 17 Aralık 2019 Salı günü il merkezi ve şehirler arası kara yollarında trafik kontrolleri yapıldı. Kontrollerde, toplam 4 bin 306 araç ve sürücüsü denetlendi. Bu kapsamda trafik güvenliği ve diğer vatandaşların can güvenliğini tehlikeye düşüren 5 sürücüye alkollü olarak araç kullanmaktan, 1 sürücüye alkolmetre cihazına üflemeyi reddetmekten, 223 sürücüye ve araç plakasına hız ihlalinden, 1 sürücüye hatalı şerit değiştirmekten, 5 sürücüye dış ışık donanımı bozuk veya aykırı araç kullanmaktan, 1 sürücüye hurdaya ayrılmış aracı kullanmaktan, 112 sürücüye sürekli korna çalarak gürültü kirliliği yapmaktan, 2 sürücüye yayalara ilk geçiş hakkını vermemekten, 1 sürücüye izin belgesi almadan yolcu taşımacılığı yapmaktan, 1 sürücüye tescil belgesinde gösterilen maksadın dışında araç kullanmaktan (atık madde toplayan araç) ve 625 sürücüye diğer trafik kurallarını ihlal etmekten işlem yapıldı.



Genel toplamda ise 868 sürücü, yaya ve araç plakasına işlem yapılarak 119 araç trafikten men edilirken, 6 sürücü belgesine de el konuldu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA