Gaziantep'te trafik kazasına karışan polis memuru görevden uzaklaştırıldı Gaziantep Valiliği, trafik kazasına karışan polis memurunun müşteki ifadesinin ardından görevden uzaklaştırıldığı bildirdi.

Gaziantep Valiliği, trafik kazasına karışan polis memurunun müşteki ifadesinin ardından görevden uzaklaştırıldığı bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, 11 Mayıs'ta, tutanaklara yaralamalı trafik kazası olarak geçirilen polis memuru M.K'nin de karıştığı bir olay meydana geldiği belirtildi.

Olaydan bir süre sonra kazaya karışan E.A'nın, kaza dışında çeşitli olayların vuku bulduğuna dair ifade verdiği kaydedildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bahse konu olayla ilgili şikayette bulunan müşteki E.A'nın ifadesini vermesinin hemen ardından polis memuru M.K. hakkında Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma ile birlikte idari soruşturma başlatılmış ve polis memuru M.K, soruşturmanın salahiyeti açısından görevinden uzaklaştırılmıştır."

Kaynak: AA