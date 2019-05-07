Gaziantep'te Trafik Kazası: 5 Yaralı
Gaziantep'te otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 2'si ağır 5 kişi yaralandı.
Gaziantep'te otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 2'si ağır 5 kişi yaralandı.
Kilis istikametinden şehir merkezine doğru seyreden Önder S. idaresindeki 05 HH 282 plakalı otomobil, merkez Şahinbey ilçesi Halep Bulvarı'ndaki trafik ışıklarında karşı yönden gelen Ramazan B'nin kullandığı 27 J 1664 plakalı minibüsle çarpıştı.
Kazada, minibüs sürücüsü ile araçlardaki 4 kişi yaralandı.
Sağlık ekiplerince Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırılan yaralılardan 2'sinin hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.
Kaynak: AA