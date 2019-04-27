Gaziantep'te Trafik Kazası: 5 Yaralı
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Emrah Ateş (29) idaresindeki 16 PN 820 plakalı otomobil, İslahiye-Nurdağı kara yolu Kozdere kavşağında, Ramazan Gezer'in (27) kullandığı 57 DP 066 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile araçlardaki İsmet Aşcı (19), Mehmet (25) ve Burak Erenoğlu (23) yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince İslahiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA