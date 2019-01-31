Gaziantep'te Trafik Kazası: 5 Yaralı
Gaziantep'te otomobilin kamyonete çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.
Gaziantep'te otomobilin kamyonete çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Nadir Ş, idaresindeki 38 VL 104 plakalı otomobil, Gaziantep-Osmaniye kara yolunun 25. kilometresinde, aynı şeritteki Osman K'nin kullandığı 27 C 4050 plakalı kamyonete yandan çarptı.
Otomobilin, çarpmanın etkisiyle kamyonetin altına girdiği kazada, sürücü Nadir Ş. ile araçlardaki 4 kişi yaralandı.
Yaralılar, kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA