Gaziantep'te Trafik Kazası: 5 Yaralı
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Nurdağı-Gaziantep kara yolunun İçerisu mevkisinde, Bilal Demirci yönetimindeki 27 GA 892 plakalı minibüs, plakası henüz belirlenemeyen bir otomobille çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle minibüs şarampole devrildi.
Kazada, sürücü Demirci ile minibüste bulunan Mehmet Işık (54), Bekir Işık (37), Hatice Işık (37) ve Mustafa Göndeş (52) yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince, Nurdağı Devlet Hastanesine kaldırıldı.