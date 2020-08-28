Gaziantep'te trafik kazası: 4 yaralı
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
28.08.2020 17:01 | Son Güncelleme: 28.08.2020 17:01
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Abidin B. (49) yönetimindeki 80 EN 013 plakalı kamyonet, Nurdağı-İslahiye kara yolu Kozdere kavşağında Mehmet E. (64) yönetimindeki 31 F 6183 plakalı tır çarpıştı.
Kazada yaralanan sürücü Abidin B, Şaban B. (60) ve Gökhan B. (19) İslahiye Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Öte yandan, Nurdağı-Osmaniye kara yolu Aslanlıbel mevkisinde İzzet Aslancan ( 30) yönetimindeki 01 ADR 34 plakalı kamyonet, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi.
Kazada yaralanan sürücü Aslancan Nurdağı Devlet Hastanesi'nde kaldırıldı.
Kaynak: AA