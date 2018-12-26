Gaziantep'te Trafik Kazası: 4 Yaralı
Gaziantep'te otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Gaziantep'te otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Cuma Kurt idaresindeki 07 KM 344 plakalı otomobil, Gaziantep-Şanlıurfa kara yolunun 11'inci kilometresinde Atalay Levent Erler yönetimindeki 01 BDL 70 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.
Kazada hafif ticari aracın sürücüsü Erler ile otomobildeki 3 kişi yaralandı.
Araçta sıkışan Atalay Levent Erler, itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı.
112 Acil Servis ekiplerince kent merkezindeki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA