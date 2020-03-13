Gaziantep'te trafik kazası: 3 yaralı
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu biri bebek 3 kişi yaralandı.
13.03.2020 17:22 | Son Güncelleme: 13.03.2020 17:22
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu biri bebek 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Tolgahan B'nin (30) kullandığı 42 AFK 297 plakalı otomobil İslahiye-Hassa kara yolu Altınüzüm kavşağında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada, sürücü ile yanında bulunan eşi Cennet Tuğba B. (30) ile 1 yaşındaki çocukları Amine B. yaralandı.
İslahiye Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaynak: AA