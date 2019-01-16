Gaziantep'te Trafik Kazası: 3 Yaralı
Gaziantep'te meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Gaziantep'te meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Behlül Çakmak idaresindeki 27 RR 122 plakalı otomobil, Sani Konukoğlu Bulvarı'nda karşı yönden gelen Eray Sarmış yönetimindeki 27 AOB 50 plakalı otomobile çarparak devrildi.
Kazada yaralanan iki sürücü ve Behlül Çakmak'ın kullandığı araçta bulunan Ömer Savun, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA