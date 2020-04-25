Gaziantep'te trafik kazası: 2 yaralı
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Gaziantep'te trafik kazası: 2 yaralı

Gaziantep'te trafik kazası: 2 yaralı Gaziantep'te sokağa çıkma kısıtlamasına uymayıp dışarı çıkan iki aracın kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı.

25.04.2020 16:29 | Son Güncelleme: 25.04.2020 16:30
Gaziantep'te trafik kazası: 2 yaralı

Gaziantep'te trafik kazası: 2 yaralı

GAZİANTEP - Gaziantep'te sokağa çıkma kısıtlamasına uymayıp dışarı çıkan iki aracın kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı. Kaza sonrası savrulan iki araç trafik ışığı direğine çarparak durabildi.

Edinilen bilgiye göre kaza, Abdulkadir Konukoğlu Caddesi Seyrantepe Kavşağı'nda meydana geldi. İddiaya göre, N.Ş. idaresindeki 27 S 4993 plakalı transit ile A.Y. kontrolündeki 07 EHT 46 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan iki araç, olay yerindeki trafik ışığı direğine çarparak durabildi. Kaza sonucu iki aracın sürücüsü hafif şekilde yaralanırken, yaralılardan N.Ş. tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Olay sonrası, yasağa rağmen yardım için çevrede toplanan vatandaşlar ise sosyal mesafeyi hiçe saydı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Gaziantep'te trafik kazası: 2 yaralı

Kaynak: İHA

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