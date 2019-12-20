Gaziantep'te trafik kazası: 2 yaralı
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Gaziantep'te trafik kazası: 2 yaralı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

20.12.2019 13:24 | Son Güncelleme: 20.12.2019 13:24
Gaziantep'te trafik kazası: 2 yaralı

'in İslahiye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.


Alınan bilgiye göre, Hanifi Kaplan'ın (38) kullandığı 27 SS 695 plakalı motosiklet, Bulvarı, kavşağında yolun karşısına geçmeye çalışan Ergül Öztürk'e (59) çarptı.


Kazada yaralanan sürücü Kaplan ile Öztürk, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince İslahiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA
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