Gaziantep'te trafik kazası: 2 yaralı
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Hanifi Kaplan'ın (38) kullandığı 27 SS 695 plakalı motosiklet, Hatay Bulvarı, Yeni Mahalle kavşağında yolun karşısına geçmeye çalışan Ergül Öztürk'e (59) çarptı.
Kazada yaralanan sürücü Kaplan ile Öztürk, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince İslahiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.