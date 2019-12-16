Gaziantep'te trafik kazası: 2 yaralı
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu biri çocuk 2 kişi yaralandı.
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu biri çocuk 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Yunus Emre Çoban'ın (21) kullandığı 31 H 0312 plakalı otomobil Karapolat Mahallesi'nde Mehmet Korkmaz (41) idaresindeki 27 GH 803 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.
Kazada hafif ticari araçta bulunan Zübeyde Korkmaz (30) ile 3 yaşındaki oğlu Yusuf Sefa Korkmaz yaralandı.
Yaralılar sağlık ekiplerince İslahiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.