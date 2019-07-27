Gaziantep'te trafik kazası: 2 yaralı

Gaziantep'te trafik kazası: 2 yaralı

Gaziantep'te otomobilin kaldırıma çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Gaziantep'te trafik kazası: 2 yaralı

Gaziantep'te otomobilin kaldırıma çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
Ali Kemirli idaresinde 27 BBZ 47 plakalı otomobil, Şehitkemil ilçesi Şehit Ömer Halisdemir Bulvarı'nda kontrolden çıkarak kaldırama çarptı.
Kazada otomobilde bulunan ve hafif yaralanan 2 kişi olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA
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