Gaziantep'te trafik kazası: 2 yaralı
Gaziantep'te otomobilin kaldırıma çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
Gaziantep'te otomobilin kaldırıma çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
Ali Kemirli idaresinde 27 BBZ 47 plakalı otomobil, Şehitkemil ilçesi Şehit Ömer Halisdemir Bulvarı'nda kontrolden çıkarak kaldırama çarptı.
Kazada otomobilde bulunan ve hafif yaralanan 2 kişi olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya saat satan Afrikalılardan yanıt: Ekmek parası için bu işi yapıyoruz
Son Dakika Güncel Haberleri