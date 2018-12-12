Gaziantep'te Trafik Kazası: 2 Yaralı

Gaziantep'te Trafik Kazası: 2 Yaralı

Gaziantep'te kamyonet ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Gaziantep'te Trafik Kazası: 2 Yaralı

Gaziantep'te kamyonet ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Atakan Uncuoğlu kontrolündeki 34 GA 4041 plakalı hafif ticari araç, Sani Konukoğlu Bulvarı'nda, Hamis Yalgın'ın idaresindeki 27 C 6591 plakalı mermer yüklü kamyonetle çarpıştı.

Kazada, hafif ticari araçta bulunan isimleri henüz öğrenilemeyen 2 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Şehitkamil Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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