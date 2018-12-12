Gaziantep'te Trafik Kazası: 2 Yaralı
Gaziantep'te, önünde ilerleyen kamyonete arkadan çarpan hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı.
Gaziantep'te, önünde ilerleyen kamyonete arkadan çarpan hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Sani Konukoğlu Bulvarı üzerinde meydana geldi. Şehir merkezine ilerleyen Atakan Uncuoğlu yönetimindeki 34 GA 4041 plakalı hafif ticari araç, önünde seyreden Hamis Yalgın'ın kullandığı 27 C 6591 plakalı mermer yüklü kamyonete çarptı. Sürücüler kazada yaralanmazken, hafif ticari araçta bulunan isimleri öğrenilemeyen 2 kişi yaralı olarak ambulansla Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.