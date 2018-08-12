- Gaziantep'te trafik kazası: 2'si ağır,5 yaralı

GAZİANTEP - Gaziantep'te hafta sonu tatilinde Nurdağı'na gitmek için yola çıkan araç tarlaya uçtu. Kazada 2'si ağır toplam 5 kişi yaralandı.

Kaza, Gaziantep-Nurdağı yolunun 25. Kilometresinde meydana geldi. İddiaya göre karşıdan gelen bir aracın hatalı sollama yapması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü tarlaya uçtu. Taklalar atan aracın içinde bulunan 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Şaban İpek idaresindeki 35 KHC 66 araç direksiyon hakimiyetini kaybederek tarlaya uçtu. Yoldan geçen vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, jandarma ve polis ekipleri geldi.

Kazada, sürücü Şaban İpek, Ahmet B., Hülya İ., Rukiye İ., Hatice B. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslar ile kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Polis ekipleri kaza yerinde inceleme başlattı.