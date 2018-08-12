Gaziantep'te Trafik Kazası: 2'si Ağır 5 Yaralı

Gaziantep'te meydana gelen trafik kazasında 2'si ağır 5 kişi yaralandı.

Şaban İpek idaresindeki 35 KHC 66 plakalı otomobil, Gaziantep-Nurdağı karayolunun 18. kilometresinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 2 metre yükseklikten düştükten sonra takla attı.

Kazada, Şaban, Hülya, Rukiye ve Hatice İpek ile Ahmet Bilgin yaralandı.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Şehitkamil ve 25 Aralık Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Rukiye ve Hatice Bilgin'in durumunun ağır olduğu öğrenildi.