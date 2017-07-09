Gaziantep'te trafik kazası: 2 kişi hayatını kaybetti



GAZİANTEP - Gaziantep'te bağ evinden dönen 2 kişi geçirdikleri trafik kazasında hayatını kaybetti.

Olay Şehitkamil ilçesi Gazikent kavşağında yaşandı. Edinilen bilgiye göre plakası Nizip yolundan Gaziantep kent merkezine doğru seyreden ve belirlenemeyen otomobil sürücüsü Cuma İ. direksiyon hakimiyetini kaybederek yol çalışması yapan hafriyat kamyonuna arkadan çarptı. Kazada araç sürücüsü Cuma İ olay yerinde hayatını kaybederken araçtan bulunan Mehmet Resul Uz ihbar üzerine çağrılan ambulansla Şehitkamil Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Acil serviste tedavi altına alınan 4 çocuk babası Mehmet Resul Uz yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Öte yandan olay yerinde hayatını kaybeden Cuma İ. ile hastanede hayatını kaybeden Mehmet Resul Uz'un cesedi Gaziantep Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Burada yapılacak otopsi işleminin ardından her iki şahsın cenazesi defnedilmek üzere ailelerine teslim edildi.

Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.