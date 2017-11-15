Gaziantep'te Trafik Kazası
Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, takla atan sürücü kazayı yara almadan atlattı.
Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, takla atan sürücü kazayı yara almadan atlattı.
Alınan bilgiye göre, Yavuzeli'nden, Araban ilçesine doğru giden Yasin Öksüz (43) yönetimindeki 27 ZA 916 plakalı sebze ve meyve yüklü kamyonet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı.
Kazada Öksüz, takla atan aracından yara almadan kurtuldu.