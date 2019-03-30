Gaziantep'te Trafik Kazası: 10 Yaralı
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde yolcu minibüsünün devrilmesi sonucu 2'si çocuk 10 kişi yaralandı.
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde yolcu minibüsünün devrilmesi sonucu 2'si çocuk 10 kişi yaralandı.
M.F. idaresindeki 48 V 2784 plakalı minibüs, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun 7. kilometresinde refüje devrildi.
Kazada, sürücü ile araçtaki 2'si çocuk 9 kişi yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Gaziantep ve Nurdağı'ndaki hastanelere kaldırıldı.
Minibüstekilerin, Mardin'den Adana'daki yakınlarının düğününe gittikleri öğrenildi.
Kaynak: AA