Gaziantep'te Trafik Kazası: 10 Yaralı
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Gaziantep'te Trafik Kazası: 10 Yaralı

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde yolcu minibüsünün devrilmesi sonucu 2'si çocuk 10 kişi yaralandı.

Gaziantep'te Trafik Kazası: 10 Yaralı

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde yolcu minibüsünün devrilmesi sonucu 2'si çocuk 10 kişi yaralandı.


M.F. idaresindeki 48 V 2784 plakalı minibüs, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun 7. kilometresinde refüje devrildi.

Kazada, sürücü ile araçtaki 2'si çocuk 9 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Gaziantep ve Nurdağı'ndaki hastanelere kaldırıldı.


Minibüstekilerin, Mardin'den Adana'daki yakınlarının düğününe gittikleri öğrenildi.

Kaynak: AA
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