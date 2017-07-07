Gaziantep'te Trafik Kazası: 1 Yaralı

Nurdağı ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.



Mehmet Kurt idaresindeki 27 GJ 619 plakalı otomobil, Nurdağı karayolunun Hurşitdağı mevkisinde karşıdan gelen Cemal Demirok yönetimindeki 80 GM 099 plakalı minibüsle çarpıştı.



Kazada minibüste yolcu olarak bulunan Cesim Mehmet Kılıç (25) yaralandı.



Ambulansla Gaziantep'te bir hastaneye sevk edilen yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.