Gaziantep'te trafik kazası: 1 yaralı
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
29.08.2020 12:09 | Son Güncelleme: 29.08.2020 12:09
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Alınan bilgiye göre, İslahiye-Nurdağı kara yolu Göltepe Mahallesi mevkisinde Bülent G'nin(46) kullandığı 31 Y 4897 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada yaralanan otomobil sürücüsü 112 Acil Servis ekiplerince İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA